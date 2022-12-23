Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyol mevkiinde meydana geldi.

Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde olan tır, atık plastik taşıyan ve yol kenarında park halinde olan kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonet şarampole yuvarlanırken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.