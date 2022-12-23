Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce Ovası sis bulutuyla kaplandı
[Fotograf: AA]
Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası dronla görüntülendi.
Kentte gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.Sis nedeniyle Gölyaka-Düzce bağlantı yolunun Duraklar ve Aydınpınar kesiminde görüş mesafesi düştü.
Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerliyor.
Etiketler: Düzce
Son Haberler
- 10:56
- 10:57
- 10:54
- 10:51
- 10:50
Sıradaki Haber
Aracını çalışır halde bırakınca saniyeler içinde çalındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz