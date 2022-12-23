Dikmen Mahallesi'ndeki Naras Çayı'na bir aracın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın suya gömülmesi üzerine arama kurtarma ekiplerinden yardım istendi.

Sualtı arama kurtarma ekiplerince bulunan araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Sürücü İlker Yıldız'ın cenazesi, araç içerisinde bulundu. İncelemenin ardından cenaze Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.