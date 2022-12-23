Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
[arşiv haber, AA]
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler İ.B. ve E.H'nin yolcu olarak bulunduğu ticari aracı Babademirtaş Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 39,90 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu
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