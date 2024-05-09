Aksaray'da ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi ile yardım aldığı 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden R.A'nın, Eskil ilçesindeki e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavına ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından R.A'nın sınavda başarısız olan M.E'ye özel olarak elektronik düzenek yerleştirdiği kıyafetler hazırladığı tespit edildi.

Sınav merkezine düzenlenen operasyonda M.E. ile ona yardım eden R.A. ve Ş.E. gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yaptığı aramada, 3 cep telefonu, 9 mini gizli kamera, 8 kulak içi mini kulaklık, 23 mini lityum pil, 4 mobil ses aktarım cihazı, 2 mobil kamera görüntü aktarım cihazı, 3 özel düzenek yerleştirilmiş kazak, 6 özel düzenek yerleştirilmiş iç çamaşırı ve 2 taşınabilir güç kaynağı ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.