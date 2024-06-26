Aksaray'da çorba evlerinin sayısı artırılıyor

Üniversite dolmuş durağı yakınında yeni açılan çorba evi öğrencilere ve güzergâh üzerindeki vatandaşlara sıcak bir çorba ikramında bulunmayı hedefliyor.



Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin, Nuri Yazıcı Kitap Konağına gelen öğrencilerin ve çevreden geçen vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak böyle bir adım attıklarını belirterek, “Öğrenci kenti Aksaray'da üniversite dolmuş durağı yakınlarına kurduğumuz çorba evi, sıcak bir ikramdan ziyade birlik ve beraberliğimizi pekiştiren önemli bir mekanizma haline geldi. Bu nedenle çorba evi ağımızı genişleterek daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.



Uzun süredir uygulamada olan ve vatandaşın büyük beğenisini kazanan çorba evleri sağlıklı ve doyurucu bir seçenek arayanların uğrak noktası haline geldi. Vatandaşlar ise çorba evinin kaliteli hizmet anlayışından duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.