Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da 2 köy yarından itibaren karantinaya alınacak
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Aksaray'da merkeze bağlı Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.
İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında olağanüstü toplanıldığı bildirildi.
Açıklamada, toplantıda, Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde yarın saat 08.00'den 22 Mart Pazartesi günü 08.00'e kadar giriş çıkışların yasaklanmasına ve 5 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildiği belirtildi.
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