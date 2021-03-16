Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Edirne'de alınan bilgiye göre, Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.Ş, C.E ve K.T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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