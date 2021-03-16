Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'nın Karagöl Yaylası'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Taraklı ilçesi Karagöl Yaylası'nda, kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor.
İlçe merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan 1150 rakımdaki yaylada, karların erimeye başlamasıyla çiçekler açtı.
Eşsiz manzarası, el değmemiş doğası ve temiz havasıyla ziyaretçilerin uğrak mekanı yayla, açan çiçeklerle bir başka güzelliğe büründü.
Kış ve ilkbahar mevsiminin bir arada görüldüğü yayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.
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