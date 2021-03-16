Ankara'da alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobille Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzere harekete geçti.

Gölbaşı'nda durdurulan araçta, dedektör köpekle arama yapan ekipler, arka koltuktaki süt kutularının içinde zulalanmış 4 parça halinde 1 kilo 620 gram plaka esrar ele geçirdi.

Otomobildeki Suriye uyruklu M.S, A.H.M, M.D ve İ.H. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.