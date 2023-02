Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ederken, depremin etkilediği illerde yaşayan vatandaşlar yurdun dört bir tarafında misafir ediliyor.



Bu misafirlerden birisi olan Kahramanmaraşlı Adem Kenger, depremden sonra torunlarıyla birlikte Aksaray'ın Eskil ilçesine geldi. Yaşadıklarını anlatan Adem Kenger, "Pazartesi saat 04.19 gece şiddetli bir şekilde sarsıntıyla uyandık. “Allah muhafaza eve giremez olduk. Üç gün serada yattık, çocuk torunlar falan. Allah kimsenin başına vermesin, adeta mahşeri yaşadık. Bu zamana geldik, böyle bir şey görmedik. Allah muhafaza binalar yıkıldı, insanlar enkaz altında kaldı, canından oldu. Vahim bir durum, Allah kimsenin başına vermesin” dedi.



Aksaray'ın Eskil ilçesine gelirken endişeli geldiklerini belirten Kenger, “Acaba gurbet ele gidiyoruz, nasıl karşılanırız diyerek ama geldik herkes samimi candan. Çok böyle Allah razı olsun muhteşem insanlar. Sanki kendimizi evimizde hissettirdiler bizi, hayran kaldık. Allah herkesten razı olsun. 7'den yetmişe ilgi alaka gösterdiler, hala da gösteriyorlar. 10 - 12 gündür buradayız, hala da evimizde hissediyoruz” diye konuştu.



“Bizler devleti her zaman yanımızda gördük”



“Bizler devleti de milleti de her zaman yanımızda gördük” diyen bir diğer depremzede Fahri Bıyıklı, “Benim kendi evim yıkıldı. Ebrar sitelerinde, büyük bir acı ve kayıp yaşadık. Sevdiklerimizi kaybettik. İki tane yeğenimi kaybettim. Hamdü senalar olsun Rabbimize, bizler inançlı insanız. Bizler devleti her zaman yanımızda gördük. AFAD olsun, Kızılay olsun. Kahramanmaraş'ta çadır kentte 10 gün kaldık. Buraya Eskil ilçesine geleli 4 gün oldu. Hizmetler çok güzel. Gerek kaymakamlık, gerek sosyal yardımlaşma vakfı gerekse imam hatip lisesi hocaları bizle ilgileniyorlar. İnşallah bu maddi kayıplar evler hepsi düzeltilir en büyük acımız yetirdiğimiz canlar. Şehit olan o insanlarımızdan. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, rabbim bizlere böyle acıları bir daha göstermesin” şeklinde konuştu.



“Burada sınıf arkadaşlarım çok iyi”



Depremzede olarak Eskil'e gelen 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Şeyma Özkan, “Kahramanmaraş'tan geldik. Depremde uyandığımızda çok kötü bir şey yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin, anlatılmayacak kadar kötü. Üç gün arabada sonra da çadırda yattık. Sonra hastalık ve hastalandıktan sonra memleketimizi terk etmek zorunda kaldık. Burada çok rahatız, okula gidiyoruz. Okuldan çanta ve kitapları verdiler. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımızı da devletimizi de çok seviyorum. Sınıf arkadaşlarım çok iyi, bizle çok iyi ilgileniyorlar. Yerimiz sıcak, üç öğün yemek veriyorlar” diye belirtti.



“Her ihtiyacımızı kaymakamlık aldı”



Eskil İlçesindeki Kaymakamımız bizleri çok iyi karşıladı diyen depremzede Ökkeş Özkan, “Deprem anında çok kötü bir şeyler hissettik. Arkadaşlarımdan can kaybı olanlar var. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Eskil İlçesi'ndeki kaymakamımız bizi çok iyi karşıladı. Eskil İmam Hatip Ortaokulu'nda hocalarımız bizleri çok iyi karşıladı. Üç öğün sıcak yemek yiyoruz, yerimiz çok iyi. Kaymakamlık ve sosyal yardımlaşma tüm ihtiyaçlarımızı verdi. Bir ihtiyacımız yok, hepsinden Allah razı olsun” dedi.