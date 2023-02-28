Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 18:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da sıcaklıklar artacak
Meteorolojik verilere göre, Afyonkarahisar’da bu hafta yağışlı bir hava beklenirken sıcaklıkların ise 6-19 derece arasında olması bekleniyor.
Yapılan son tahminlere göre, kentte bu hafta sıcaklıkların gece ve gündüz yükseleceği belirtildi.
Tahminlere göre, kentte bugün ve yarın yağmur yağışı bekleniyor. Akşamları 6 derece seviyelerinde olması beklenen sıcaklıkların gündüzleri ise 19 derecelere kadar çıkması tahmin ediliyor.
Etiketler: Afyonkarahisar
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