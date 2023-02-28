Yapılan son tahminlere göre, kentte bu hafta sıcaklıkların gece ve gündüz yükseleceği belirtildi.



Tahminlere göre, kentte bugün ve yarın yağmur yağışı bekleniyor. Akşamları 6 derece seviyelerinde olması beklenen sıcaklıkların gündüzleri ise 19 derecelere kadar çıkması tahmin ediliyor.