Aksaray polisi şok uygulamalarla denetim yaptı

Aksaray Emniyeti, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehir genelinde asayiş için şok uygulama yaptı.

Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda araçlar durdurularak denetlendi.

Araçlar başta olmak üzere sürücü ve yolcular aramadan geçirilirken, tüm şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Uygulamalar dron ile görüntüleniyor

Dron ile havadan görüntülenen uygulamalar belirli saat aralıklarında gün boyu şehrin farklı noktalarında gerçekleştiriliyor.

Gece yarısından sonra şüpheli şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda da şehirde sabaha kadar denetimler devam ediyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tüm çalışmalarımız gibi şok uygulamalarımız da aralıksız devam edecektir" denildi.