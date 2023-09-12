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Güncel
AA 12.09.2023 16:58

Aksaray Bilim Festivali başlıyor

Aksaray Bilim Festivali, Türksat'ın iletişim sponsorluğunda 15 Eylül Cuma günü ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Aksaray Bilim Festivali başlıyor

​​​​​​​Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, Aksaray Bilim Merkezi ve TÜBİTAK'ın ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Aksaray Bilim Festivali, Aksaray Bilim Merkezi yanında 20 bin metrekarelik bir alanda 15 - 17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Festivale, 100'den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımı öngörülüyor.

Etkinlik, Türkiye'nin bilim ve teknoloji üreten firmalarını buluşturmayı, genç nesillerin bilgi ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

Geçen yıl 200 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan festivalin açılış törenine ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı bekleniyor.

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