Son 5 gündür etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, Sinop Limanı'nda bekleyişlerini sürdürüyor.

Kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanlarda bekleyişlerini sürdürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçılar, denize açılamadıkları zamanı ağ bakım ve onarımı ile değerlendiriyor.

Denizlerde zaman zaman etkisini artıran rüzgarın gelecek hafta çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Gemi Kaptanı Gültekin Işık, "Bir hafta daha devam edecek bu havalar. Biz de bu aralarda bakım onarım yapıyoruz, eksikleri gideriyoruz. İklim o kadar değişti yani, 2 gündür açılmıyoruz" dedi.

"Fırtına nedeniyle balık yakalayamıyoruz"

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın ise, şunları söyledi:

"2-3 gündür limanda bağlıyız. Rüzgar yandan gelirse takım çalışmıyor, akıntı şartları değişiyor. O yüzden fırtına olduğu zaman çıkmıyoruz. Çünkü balık olarak hiçbir balık alamıyoruz. Şimdi bekliyoruz ki hava düzelsin. Şöyle bir hafta kadar havanın tadı yok. Biraz böyle esintili geçecek. Şimdi balıkçı tekneleri limanda. Akdeniz'in hayatı fırtına, nasıl ki bir çamaşır makinası içinde çamaşır yıkarken böyle çarpa çarpa temizliyorsa denizdeki dalga da kumsal bölgelerde böyle çarpa çarpa denizi temizliyor."