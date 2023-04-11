AK Parti yurt dışındaki Türklerle buluşmaya devam ediyor

TRT Almanya Temsilciliği’ne özel açıklamalarda bulunan AK Parti YSKM Başkanvekili Bülent Bilgi, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışından yüksek katılım beklendiğini açıkladı.

Bu beklentilerinin bir tahminden öte izlenimlere dayandığını ifade eden Bilgi, yaklaşık iki milyon vatandaşın yurt dışı seçmen kütüğündeki kaydını kontrol ettiğini belirtti. Bu verinin bir ön gösterge olduğunu söyleyen AK Parti YSKM Başkanvekili, yurt dışında yaklaşık 3,4 milyon seçmen olduğunu ve bunlardan en az 2 milyonunun sandıklara gitmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Bilgi, bu hedefe ulaşmak için vatandaşlarla sık sık bir araya gelindiğini vurguladı. “İnsanları sandığa gitmeleri noktasında ve demokrasinin getirdiği güzelliklerden istifade etmeleri noktasında teşvikte bulunuyoruz“ diyen Bilgi, "mutlaka seçmenimiz sandığa gitmeli ve sorumluluğunu yerine getirmeli" vurgusu yaptı.

AK Parti YSKM’nin sadece Avrupa değil, tüm dünyada Türk vatandaşlarıyla buluşmalar gerçekleştirdiğinin altını çizen Bilgi, "Bunu da değişik iftar programlarıyla, sahur programlarıyla, ev ziyaretleriyle, bilgilendirme toplantılarıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Avrupa’dan Cumhur İttifakı’na çifte standart

Türkiye’deki siyasiler için Almanya ve Hollanda‘da propaganda yasağı olduğunu hatırlatan Bilgi, bu uygulamanın fiiliyatta sadece Cumhur İttifakı için geçerli olmasını eleştirdi. Bu durumun demokrasiler adına üzücü olduğunu belirten Bilgi, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti'ye veya Cumhur İttifakı‘na uygulanan bu yasakların fiiliyatta PKK'nın uzantısı olan HDP'ye, CHP'ye ve diğer partilere uygulanmadığını görüyoruz. Biz AK Parti olarak bunlara Almanya ve Hollanda'da riayet ediyoruz. Yasalara saygı duyuyoruz. Çifte standart uygulanmasına rağmen biz hukuki yönde hareket etmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz."

Gençlik ve kadın kollarının önemini

Bilgi, şimdiye kadar yapılan seçim çalışmalarında özellikle gençlik kollarının ve ana kademenin önemli bir rol üstlendiğini söyledi. "Ana kademe ve gençlik kollarımız özellikle adres beyanı süresince sahada ciddi anlamda emek sarf ederek insanlara yardımcı oldular." diyen Bilgi, kadın kollarının da ev ziyaretleri gerçekleştirerek yurt dışındaki Türklerle buluştuğunu sözlerine ekledi.

Haber: Emre Bölükbaşı

