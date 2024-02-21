AK Parti, Kırşehir'de yenilenen kadrolarıyla seçimlere gidiyor

Yeni yönetim kuruluyla ilk toplantısını yapan İl Başkanı Seher Ünsal, AK kadroların her kademesinin önemli olduğunu ve yeni oluşan kadronun da AK Parti'nin kuruluşundan itibaren katkı sunan herkes gibi görev yapacağına inandığını söyledi.



Parti, mahalli idareler seçimleri öncesinde İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi kadrolarıyla halkın karşısına çıkıyor. Yapılan tanıtım toplantısında, AK Parti'nin Kırşehir'deki yeni yönetim kadrosu ve seçim öncesi stratejileri hakkında bilgi verildi. Parti yetkilileri, halkın beklentilerini karşılamak ve şehre daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Yeni yönetim kurulu, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adaylarıyla birlikte halkın karşısına çıkarak projelerini ve vizyonlarını paylaşacak. AK Parti Kırşehir Teşkilatı, seçim sürecinde halkla bir araya gelerek desteklerini ve güvenlerini kazanmayı hedefliyor.