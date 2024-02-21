Parçalı Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 21.02.2024 14:02

AK Parti, Kırşehir'de yenilenen kadrolarıyla seçimlere gidiyor

AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı, yenilenen kadrolarıyla seçimlere gidiyor.

AK Parti, Kırşehir'de yenilenen kadrolarıyla seçimlere gidiyor

Yeni yönetim kuruluyla ilk toplantısını yapan İl Başkanı Seher Ünsal, AK kadroların her kademesinin önemli olduğunu ve yeni oluşan kadronun da AK Parti'nin kuruluşundan itibaren katkı sunan herkes gibi görev yapacağına inandığını söyledi.

Parti, mahalli idareler seçimleri öncesinde İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi kadrolarıyla halkın karşısına çıkıyor. Yapılan tanıtım toplantısında, AK Parti'nin Kırşehir'deki yeni yönetim kadrosu ve seçim öncesi stratejileri hakkında bilgi verildi. Parti yetkilileri, halkın beklentilerini karşılamak ve şehre daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Yeni yönetim kurulu, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adaylarıyla birlikte halkın karşısına çıkarak projelerini ve vizyonlarını paylaşacak. AK Parti Kırşehir Teşkilatı, seçim sürecinde halkla bir araya gelerek desteklerini ve güvenlerini kazanmayı hedefliyor. 

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Amasya’nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
AK Parti'nin İzmir adayı Dağ, EBSO'yu ziyaret etti
14:28
Filistin'den "Hamas'ı uzlaşı hükümetine dahil edecek denkleme odaklanıyoruz" açıklaması
14:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enerjide dışa bağımlılığımızı en alt düzeye çekme gayretindeyiz
14:18
Heathrow Havalimanı, COVID-19 salgınından beri ilk kez kar açıkladı
14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:06
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 55 milyon dolarlık kredi anlaşması
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Cenin kentine baskın düzenledi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Cenin kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
112 Acil Çağrı Merkezi'nin asılsız ihbarlarla imtihanı
112 Acil Çağrı Merkezi'nin asılsız ihbarlarla imtihanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ