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Güncel
AA 15.03.2024 12:17

AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan'dan Ahilik açıklaması

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde Ahiliğin tanıtılacağını belirtti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan'dan Ahilik açıklaması

Erkan, yazılı açıklamasında, eğitim alanında Ahiliğin merkezi Kırşehir'de yeni projeler hazırlandığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu'nun Kırşehir ziyaretinde Ahiliğin daha iyi tanıtılması ve anlaşılması konusunda taleplerini ilettiklerini aktaran Erkan, bakanlığın destekleriyle "Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik" konulu kısa film yarışmasının Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahi Evran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlendiğini dile getirdi.

Milletvekili Erkan, "Mesleki eğitimin temelini oluşturan Ahilik ve girişimcilik dersi ile cesaret, kahramanlık, cömertlik ve fedakarlık gibi insanı insan yapan birçok değerin birleşiminden oluşan, en temelde edep üzerine kurulan değerler sistemi olan ve gençlik eğitiminin esasını teşkil eden 'Fütüvvet' dersi 2024-2025 eğitim öğretim yılında seçmeli dersler havuzuna eklendi. Bununla birlikte Ahilik dersinin önümüzdeki dönemde liselerde ders olarak okutulacağı hususunu da bakan yardımcımızdan duymuş olmanın mutluluğu hepimizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

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