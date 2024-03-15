Ayvalık'ta 'Zeytin Hatıra Fidanlığı' kuruldu

Ayvalık Belediyesi, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları, TEMA ve Ayvalık Kent Konseyi iş birliğinde 'Zeytin Hatıra Fidanlığı' kuruldu. Lale Adası, Cunda Adası girişinde fidan dikim töreni düzenlendi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, eşi Canan Ergin, TEMA Vakfı Ayvalık İlçe sorumlusu Haluk Aysu, Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, Cumhuriyet Halk Partisi Ayvalık ilçe yöneticilerinin katıldığı fidan dikim töreninde 100 zeytin fidanı toprakla buluştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Ayvalık'ta göreve geldikleri ilk günden beri kentte daha çok yeşil olmasını ve var olan tabiatı her zaman korumayı görev edindiklerini belirtti. Ergin, Türkiye'de örnek bir kent olmak, hem de gelecek nesillere yemyeşil bir dünya bırakmak amacıyla hayata geçirdikleri fidan dikim şenliğiyle, insanın doğasız yaşayamayacağına dikkat çekmek istediklerini söyledi.