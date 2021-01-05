Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrılı çocukların karlı tepelerde kızak keyfi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da çocuklar karlı tepelerde kızak kayarak gönüllerince eğleniyor.
Ağrılı çocukların karlı tepelerde kızak keyfiTaşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyündeki çocuklar için kış mevsimi çile olmaktan çıkıp eğlenceye dönüşüyor.
Köydeki çocuklar ve gençler, boş vakitlerinde kızak kayarak keyifli zaman geçiriyor.
Çocukların bidonlarla da yaptığı kızak keyfi renkli geçti.
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