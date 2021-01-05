Ağrılı çocukların karlı tepelerde kızak keyfiTaşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyündeki çocuklar için kış mevsimi çile olmaktan çıkıp eğlenceye dönüşüyor.

Köydeki çocuklar ve gençler, boş vakitlerinde kızak kayarak keyifli zaman geçiriyor.

Çocukların bidonlarla da yaptığı kızak keyfi renkli geçti.

