Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.05.2024 17:43

Ağrılı anne ile engelli kızı 4 yıl sonra Kızılay'ın girişimiyle buluştu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yalnız yaşayan 51 yaşındaki anne Emine Kanat, Kars'ta bakımevinde kalan zihinsel engelli kızıyla 4 yıl sonra Kızılay aracılığıyla bir araya geldi.

Ağrılı anne ile engelli kızı 4 yıl sonra Kızılay'ın girişimiyle buluştu

Doğubayazıt'ta uzun yıllardır eşinden ayrı yalnız yaşayan ve kendisi de hasta olan anne Emine Kanat, 28 yaşındaki zihinsel engelli kızını, bakamadığı için 4 yıl önce Kars Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan bakımevine teslim etti.

Maddi durumu iyi olmayan, kendisi de hasta olan ve tek başına Kars'a gidip kızını göremeyen anne Kanat, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesine gelerek şube başkanı Kemal Şahin'den kızını görmesi için destek olmalarını istedi.

Yapılan görüşmelerin ardından anne Kanat, kaymakamlığın da katkısıyla Kızılay çalışanlarıyla Kars'a gitti.

Anne Kanat'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde 4 yıl sonra engelli kızıyla buluşması duygulandırdı.

Zihinsel engelli kızıyla bir süre vakit geçiren Kanat, daha sonra Kızılay ekibiyle Doğubayazıt'a döndü.

Doğubayazıt Kızılay Şubesi çalışanı Songül Han, anne ile kızını buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi.

İlçede ihtiyaç sahiplerine yönelip yardım çalışmalarının yanı sıra bu tarz durumlarla da ilgilendiklerini ifade eden Han, "Teyzemiz bize çocuğunu yıllardır görmediğini söylerken bu isteğine kayıtsız kalamadık. İlçe kaymakamlığımız ve Kızılay Doğubayazıt olarak teyzemizi Kars'a getirip çocuğuyla görüştürdük. Bu önemli ve anlamlı işlerde bulunmak bizler için de gurur verici ve iyi ki Kızılay var."

Anne Kanat ise 4 yıldır göremediği kızıyla bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, Kızılay çalışanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

ETİKETLER
Ağrı Kızılay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Batman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Yarın sabah namazında tüm camilerde Filistinliler ve şehitler için dua edilecek
18:54
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:57
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
18:31
Bakan Bayraktar, Güney Kore ve Çin'in Ankara büyükelçileriyle görüştü
17:28
Türkiye ve Azerbaycan arasında adli konularda işbirliği
17:27
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticilerinden biri Macaristan'da yakalandı
İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya'daki yıkım görüntülendi
İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya'daki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
İnci kefalinin zorlu göçü TRT Belgesel'de
İnci kefalinin zorlu göçü TRT Belgesel'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ