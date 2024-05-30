Ağrılı anne ile engelli kızı 4 yıl sonra Kızılay'ın girişimiyle buluştu

Doğubayazıt'ta uzun yıllardır eşinden ayrı yalnız yaşayan ve kendisi de hasta olan anne Emine Kanat, 28 yaşındaki zihinsel engelli kızını, bakamadığı için 4 yıl önce Kars Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan bakımevine teslim etti.

Maddi durumu iyi olmayan, kendisi de hasta olan ve tek başına Kars'a gidip kızını göremeyen anne Kanat, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesine gelerek şube başkanı Kemal Şahin'den kızını görmesi için destek olmalarını istedi.

Yapılan görüşmelerin ardından anne Kanat, kaymakamlığın da katkısıyla Kızılay çalışanlarıyla Kars'a gitti.

Anne Kanat'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde 4 yıl sonra engelli kızıyla buluşması duygulandırdı.

Zihinsel engelli kızıyla bir süre vakit geçiren Kanat, daha sonra Kızılay ekibiyle Doğubayazıt'a döndü.

Doğubayazıt Kızılay Şubesi çalışanı Songül Han, anne ile kızını buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi.

İlçede ihtiyaç sahiplerine yönelip yardım çalışmalarının yanı sıra bu tarz durumlarla da ilgilendiklerini ifade eden Han, "Teyzemiz bize çocuğunu yıllardır görmediğini söylerken bu isteğine kayıtsız kalamadık. İlçe kaymakamlığımız ve Kızılay Doğubayazıt olarak teyzemizi Kars'a getirip çocuğuyla görüştürdük. Bu önemli ve anlamlı işlerde bulunmak bizler için de gurur verici ve iyi ki Kızılay var."

Anne Kanat ise 4 yıldır göremediği kızıyla bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, Kızılay çalışanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.