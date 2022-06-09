Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 04:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'daki bazı alanların kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki 17 Ekim 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.
Söz konusu karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73'üncü maddesi gereğince verildi.
Etiketler: Ağrı Kentsel Dönüşüm Resmi Gazete
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