Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 22:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF telafi sınavları hangi tarihte?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavları açıklandı mı? AUZEF telafi sınavları ne zaman?
Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları 4-5 Haziran günü gerçekleştirildi. Final sınav sonuçları henüz açıklanmadı.
16-17 Nisan'da uygulanan vize sınavlarının sonuçları 27 Nisan'da erişime sunulmuştu.
Sınav sonuçları http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden adaylara sunulacak.
AUZEF telafi sınav tarihi
2022 yılı AUZEF telafi sınavları 2-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Ardından üç ders sınavı 24 Temmuz'da uygulanacak.
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