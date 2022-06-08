Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da hava nasıl olacak? 9 Haziran Perşembe hava durumu....
Ankara Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği uyarısında bulundu.
Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 9 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Sıradaki Haber
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF telafi sınavları hangi tarihte?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz