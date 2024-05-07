Ağrı'da yayla yolundaki göçerler sürüleriyle kara yakalandı

Nisan ayında havaların sıcak geçtiği kentin yaylalarına çıkmaya başlayan göçerlerin küçükbaş hayvanlarıyla zorlu yolculukları devam ediyor.

Iğdır'dan yola çıkarak 2241 rakımlı Balık Gölü güzergahı üzerinden yolcuklarını sürdüren göçerler, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Sinek Yaylası'na ulaştı.

Yüksek rakımlı bölgede olumsuz hava koşullarına rağmen hayvanlarını dinlendirerek yolculuklarına devam eden göçerler, bölgede etkili olan kar yağışına yakalandı.

Hazırlıksız yakalanarak zor anlar yaşayan göçerler, burada bir süre bekledikten sonra sürüleriyle başka yaylaya ulaşmak için yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.

Göçerler ve hayvanlarının karla kaplı arazideki zorlu yolculuğu dron ile görüntülendi.

Yaz aylarını zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylalarda geçiren göçerler, sonbahara doğru memleketlerine dönüyor.