Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.05.2024 11:40

Ağrı'da yayla yolundaki göçerler sürüleriyle kara yakalandı

Havaların ısınmaya başlamasıyla bir süre önce yola koyulan göçerler, küçükbaş hayvan sürüleriyle Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan yüksek rakımlı Sinek Yaylası'nda kar yağışına yakalandı.

Ağrı'da yayla yolundaki göçerler sürüleriyle kara yakalandı

Nisan ayında havaların sıcak geçtiği kentin yaylalarına çıkmaya başlayan göçerlerin küçükbaş hayvanlarıyla zorlu yolculukları devam ediyor.

Iğdır'dan yola çıkarak 2241 rakımlı Balık Gölü güzergahı üzerinden yolcuklarını sürdüren göçerler, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Sinek Yaylası'na ulaştı.

Yüksek rakımlı bölgede olumsuz hava koşullarına rağmen hayvanlarını dinlendirerek yolculuklarına devam eden göçerler, bölgede etkili olan kar yağışına yakalandı.

Hazırlıksız yakalanarak zor anlar yaşayan göçerler, burada bir süre bekledikten sonra sürüleriyle başka yaylaya ulaşmak için yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.

Göçerler ve hayvanlarının karla kaplı arazideki zorlu yolculuğu dron ile görüntülendi.

Yaz aylarını zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylalarda geçiren göçerler, sonbahara doğru memleketlerine dönüyor.

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Hatay'da tarihi binada çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
MHRS'deki düzenlemelerin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak
12:06
Devlet Bahçeli ve Özgür Özel görüşmesi başladı
12:07
İsrail ordusunun Refah'ta sivillere ait evleri bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldü
11:56
ABD'nin orta kesimlerinde etkili fırtına nedeniyle acil durum ilan edildi
11:53
206 kaza kara noktasında iyileştirme yapılacak
11:37
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskınlarda 22 kişiyi gözaltına aldı
Ankara'nın zirvedeki güzelliği Alicin Kültürel Jeositi
Ankara'nın zirvedeki güzelliği Alicin Kültürel Jeositi
FOTO FOKUS
İsrail ordusu Refah sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu
İsrail ordusu Refah sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ