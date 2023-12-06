Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.12.2023 12:59

Ağrı'da tırdan 30 kilogram beyaz altın çalan 5 şüphlei tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırdan 30 kilogram beyaz altın çaldığı ileri sürülen 5 zanlı tutuklandı.

Ağrı'da tırdan 30 kilogram beyaz altın çalan 5 şüphlei tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürbulak Tır Parkı içerisinde park halindeki bir tırın dorsesinden 30 kilogram palladıum (beyaz altın) çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, "nitelikli hırsızlık" soruşturması kapsamında, fiziki takip yapıp bölgedeki kamera görüntülerini inceledi. Çalışmanın ardından ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan 5 zanlı tutuklandı.

Olaya ilişkin 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı söylendi.

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Bilecik'te üniversitede "Trade Master Finans Laboratuvarı" açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
Rus komedyenlerin Almanya Ekonomi Bakanı Habeck'e telefon şakası yaptıkları ortaya çıktı
13:44
Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat
13:42
Güzelavrat otu zehirlenmesine dikkat: Son bir ayda 30 kişi zehirlendi
13:31
Fransa, Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar'ın olmayan mal varlığını "dondurmuş"
13:28
Emine Erdoğan'dan Katar mesajı: Ülkelerimiz arasındaki birlik ve beraberlik daim olsun
13:25
İsrail güçleri Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı
Senegal’de ulaşımın bir parçası olan atlar güne yıkanarak başlıyor
Senegal’de ulaşımın bir parçası olan atlar güne yıkanarak başlıyor
FOTO FOKUS
Down sendromlu İsmail'in askerlik hayali gerçekleşti
Down sendromlu İsmail'in askerlik hayali gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ