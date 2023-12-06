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Güncel
AA 06.12.2023 11:54

Sındırgı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsal Karakaya Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Sındırgı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Karakaya Mahallesi Mazaklar Sokağı'nda Arif G.'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun sis ve hava şartlarına rağmen çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü.

Bir evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırıyor.

Bu arada, Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak ve yetkililer, ailenin ihtiyaç ve taleplerini belirlemek için ziyarette bulundu.

İtfaiye ekipleri elektrik tesisatlarının kontrol edilmesi ve ısıtıcılara dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

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