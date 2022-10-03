Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında, 2 bin 195 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 tır ile 1 otobüse el konuldu.

Yakalanan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.