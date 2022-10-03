Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da sigara kaçakçılığında kullanılan 6 araca el konuldu
Ağrı'da sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 tır ve 1 otobüse el konuldu.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında, 2 bin 195 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 tır ile 1 otobüse el konuldu.
Yakalanan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Ağrı Kaçakçılık
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