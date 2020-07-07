Haber Giriş: Kaynak: AA
Ağrı'da kuyuda mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da kullanılmayan su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Fatih Mahallesi'nde atıl durumdaki su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, köpeği kuyudan kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan köpek itfaiye görevlilerince serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 12:08
- 12:05
- 12:01
- 12:10
- 11:55
Sıradaki Haber
Adana'da 400 dönüm tarlayı gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz