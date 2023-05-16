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Güncel
İHA 16.05.2023 10:58

Ağrı'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Ağrı’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ağrı'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.Düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, gençlerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

19 Mayıs’ın 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Abide Meydanında düzenlenen törene, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik Haftası kutlamaları, Milli Mücadelenin 104. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan çeşitli sportif etkinliklerle devam edecek.

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