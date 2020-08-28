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Ağrı'da devrilen araca çarpmamak için manevra yapan kamyonet de devrildi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, devrilen araca çarpmamak için manevra yapan kamyonetin de devrilmesi sonucu 2'si güvenlik korucusu 6 kişi yaralandı.
Güvenlik korucusu Harun Altan idaresindeki 04 DD 871 plakalı kamyonet, Aşağı Karabal köyü yakınlarında devrildi. Aynı yönde seyreden Ahmet Neşvat'ın kullandığı 31 F 9510 plakalı kamyonet de bu araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler Altan ve Neşvat ile güvenlik korucusu Celil Altan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, sağlık ekiplerince Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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