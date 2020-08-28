Güvenlik korucusu Harun Altan idaresindeki 04 DD 871 plakalı kamyonet, Aşağı Karabal köyü yakınlarında devrildi. Aynı yönde seyreden Ahmet Neşvat'ın kullandığı 31 F 9510 plakalı kamyonet de bu araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler Altan ve Neşvat ile güvenlik korucusu Celil Altan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, sağlık ekiplerince Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.