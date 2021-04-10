Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Tepeli köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Batman'dan gelip Tepeli köyünde altın satın alan 3 kişi, sahte olduğu iddiasıyla altınları sahiplerine geri vermek istedi.
Sattıkları altınların parasını vermek istemeyen köylüler ile 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili 3 kişi yakalandı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince köyde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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