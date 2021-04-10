Manisa valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Gördes İlçesine bağlı Börez Mahallesi, Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 09.04.2021 tarihi saat 12:00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.04.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı kararı ile 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mahallede 14 gün karantina uygulanacak.