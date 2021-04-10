Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: Manisa Valiliği
Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Börez mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Manisa valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Gördes İlçesine bağlı Börez Mahallesi, Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 09.04.2021 tarihi saat 12:00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.04.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı kararı ile 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında mahallede 14 gün karantina uygulanacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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