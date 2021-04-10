Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 297 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kamyonette 297 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı.
Aramada, 297 litre kaçak etil alkol ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçak İçki Kaçakçılık
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