Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Nisan'da terör örgütü elebaşının doğum gününü bahane ederek merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yasa dışı gösteri düzenleyen 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli ise tutuklandı.
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