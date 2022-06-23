İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, şüphe üzerine üst araması yaptıkları İran uyruklu Mehran N'nin midesinde şişlik olduğunu fark etti.

Gözaltına alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelinin çekilen röntgeninde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu olan kapsüller bulunduğu belirlendi. Mehran N'nin mide ve bağırsaklarında, 102 kapsül halinde 1 kilo 126 gram Afyon sakızı bulundu.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.