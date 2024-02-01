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Güncel
AA 01.02.2024 16:34

Ağrı'da basın açıklaması, oturma eylemi ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı

Ağrı Valiliği, il genelinde gösteri yürüyüşü, toplantılar, basın açıklaması gibi etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Ağrı'da basın açıklaması, oturma eylemi ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları, kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması gibi etkinliklerin 2-5 Şubat tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel ya da toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem ile etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs ve şahıslar, grup ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin c fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi karar verilmiştir."

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