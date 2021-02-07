Kentte etkili olan dondurucu soğuk ve sis, yaşamı olumsuz etkilerken güzel görüntüler de oluşturuyor.

Sabah saatlerinde soğuk havanın etkisiyle ağaçların kırağı tuttuğu kentte, dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Kent sakinleri araçlarını soğuktan korumak için naylon ve battaniyelerle örttü.

Kars

Kar yağışıyla beyaza bürünen Kars'ta, adeta beyaz gelinliklerini giyen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Kırsal bölgelerde yaşayanlar da ezdikleri kar örtüsünün üzerinde hayvanlarını yemledi.