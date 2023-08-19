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Güncel
AA 19.08.2023 15:52

Ağrı Valisi Mustafa Koç görevine başladı

Valililer Kararnamesiyle Niğde'den Ağrı'ya atanan Vali Mustafa Koç, görevine başladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç görevine başladı

Valilik önündeki karşılama programında Vali Koç'u, Belediye Başkanı Metin Karadoğan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, vali yardımcıları, kaymakamlar ve il protokolü karşıladı.

Vali Koç, geçmişte Ağrı'daki 2 ilçede kaymakamlık yaptığını ve yeniden kentte görev almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür eden Koç, "Rabb'im bizleri devletimize, milletimize ve bize güvenen büyüklerimize karşı mahcup etmesin. Hepsinden önemlisi varlık sebebi olan şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin. Ağrı, benim yabancı olduğum yer değil. 2005-2007 yıllarında Diyadin Kaymakamlığı, daha sonra bir yıl ayrı kaldıktan sonra da 2008-2010 arasında da Eleşkirt Kaymakamlığı yaptım. Hayatımın güzel 4 yılını Ağrı'da geçirdim" diye konuştu.

Koç, geçmişte görev yaptığı kente vali olarak atanmasından dolayı mutlu ve onurlu olduğunu belirtti.

Bu onurlu görevin kendilerine yüklediği sorumluluğun bilincinde olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"İnşallah bizler her zaman her yerde olduğu gibi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi çerçevesinde hemşehrilerimizi odak noktasına koyarak, onların istek, arzu, talep ve yönlendirmesiyle bizden önce arkadaşlarımızın yaptığı gibi hep beraber elimizden geldiği kadar çalışacağız. Her yerde ifade ettiğim gibi Allah'ın bize verdiği ömür, devletimizin takdir ettiği süre içerisinde her şeyin en iyisine layık olan milletimiz ve özelde de Ağrı'daki hemşerilerimiz için gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden var gücümüzle çalışacağız"

Koç ve beraberindekiler daha sonra şehitliği ziyaret ederek mezarlara karanfil bırakıp dua etti.

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