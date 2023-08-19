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Güncel
AA 19.08.2023 15:11

Şırnak Valisi Atay, Gabar Dağı'ndaki petrol kuyularını inceledi

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Gabar Dağı'ndaki petrol kuyularında incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Atay, Gabar Dağı'ndaki petrol kuyularını inceledi

Atay, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ziyaddin Cavlak, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Astsubay Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın kuyularını ziyaret etti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bölge Müdürü Mehmet Oğuz Şahin'den bilgi alan Atay, burada yeni açılacak petrol kuyularını helikopterden inceledi.

Buradan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'ne geçen Atay, yapılan çalışmalar ile ilgili Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç ile görüştü.

Atay ve beraberindekiler daha sonra Cudi Dağı Sefine bölgesini ziyaret etti.

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