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Güncel
AA 19.08.2023 15:07

Edirne'de yaklaşık 4 bin yıllık Traklara ait kültürel mirasın korunması talebi

Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne'deki Traklara ait yaklaşık 4 bin yıllık tarihi Çöke Kutsal Kaya Anıtı'nın korunması ve bir an önce tamiratının gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Edirne'de yaklaşık 4 bin yıllık Traklara ait kültürel mirasın korunması talebi

Beksaç, Lalapaşa ilçesine bağlı Doğanköy'de bulunan Çöke Kutsal Kaya Anıtı'nın arkeolojik, kültürel, tarih ve turizm açısında büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Çöke Kutsal Kaya Anıtı'nın bir yıl önce tescillendiğini belirten Beksaç, "Yaklaşık 4 bin yıllık tarihi Çöke Kutsal Kaya Anıtı Edirne Koruma Kurulu'nda çalışan raportör arkadaşların çok büyük katkılarıyla tescillendi. Mutlaka korunması ve bir an önce tamiratının gerçekleştirilmesi gerekir." dedi.

"Çöke, Trakya'da rastladığımız çok sayıdaki kaya tapınaklarından kaya sunaklarından biri, belki de en önemlisi"

Beksaç, Trakya'da bulunan kaya tapınaklarından en önemlisinin Çöke Kutsal Kaya Anıtı olduğunu vurguladı.

Anadolu'da, Avrupa'da ve Balkanlar'da yapının benzerlerine rastlanıldığını ifade eden Beksaç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çöke'ye coğrafi açıdan baktığımız zaman bile düzlüklerin ortasında yükselen piramidal yapısıyla üst kesimindeki düzlüğüyle ve hemen eteğindeki kuş kayasıyla farklı bir yapı olduğunu anlıyoruz. Çöke, Trakya'da rastladığımız çok sayıdaki kaya tapınaklarından kaya sunaklarından biri, belki de en önemlisi. Çöke'yi ayrıcalıklı kılan arkeoastronomi gözlemleriyle birebir olarak örtüşmesi ki benim şahsen bizzat tanıklık ettiğim bir şekilde bu ekinoks geçişleriyle, gün dönümleriyle, konumu nedeniyle çok farklı bir yer. Ayrıca burada ilginç olarak Avrupa'da bizim çok yakın benzerlerini gördüğümüz ana tanrıça tahtlarının bir örneği var. Halk arasındaki anlatılardan da bildiğimize göre burası kral kızının koltuğu, kral kızının odası, kral kızının yatağı gibi atlarla tanımlanmaktadır ki bu da bize hala halk belleğinde yaşayan bazı izler gibi olduğunu göstermektedir"

Tapınağın Doğanköy bölgesine yapılmasının rastlantı olmadığını anlatan Beksaç, Trakların yapıda doğa sembolizmini de kullandığını aktardı.

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