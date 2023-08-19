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Güncel
AA 19.08.2023 13:42

Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi 5 yılda 1000'i aşkın kişiye danışmanlık hizmeti verdi

Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi, 5 yılda 1000'den fazla kişiyi sağlığına kavuşturdu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi 5 yılda 1000'i aşkın kişiye danışmanlık hizmeti verdi

Diyetisyen Özge Yılmaz, Obezite Merkezi'nin 2018 yılından itibaren vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

5 yıllık süreçte 1000'i aşkın kişiye danışmanlık yapıldığını kaydeden Yılmaz, "Obezite Merkezi'nde hastalarımızı grup halinde alıyoruz. Diyetisyen eğitimi, psikolog eşliğinde psikoterapi, fizyoterapist eşliğinde egzersiz programı ve hekimle değerlendiriyoruz. Çünkü obezitenin tek bir sebebi yoktur. Fizyolojik değişiklikler, yeme alışkanlıklarındaki bozukluklar, aktivite yetersizliği, psikolojik etmenler gibi birçok farklı sebebi vardır ve bundan kaynaklı biz hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve hemşireden oluşan bir ekiple multidisipliner bir yaklaşımı benimsiyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, danışanlara neyin nasıl olmasını anlatıp çoklu yaşam değişikliği sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Amacımız sürdürülebilir yaşam değişikliği sağlamak. Biz aslında burada danışanlarımızdaki sorunu kökten çözmeyi amaçlıyoruz. Kökteki sorunu belirleyip bunu nasıl değiştirebilir üzerinden multidisipliner bir yaklaşımla hareket ediyoruz. 'Davranış değişikliğine rağmen sonuç elde edemeyen, kilo kaybı sağlayamayan danışanlarımıza ilaç tedavisi veya obezite cerrahisi gerekli mi?' değerlendirilmesi için ilgili birime yönlendiriyoruz. Obezite cerrahisinde yapılan hastalarımızı da yine bir yıl boyunca hekim, psikolog ve diyetisyen eşliğinde merkezimizde takip etmeye devam ediyoruz"

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