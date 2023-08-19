Elazığ’da 29 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Bu çerçevede ekipler, 2 ayrı işyerinde ve kurumda gerçekleşen hırsızlık olayını aydınlatmak amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın 29 suç kaydı bulunan İ.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.