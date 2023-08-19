GGYD Başkanı Allıoğlu: Türkiye bilişim sektörüne odaklanmalı

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Türkiye’nin kredi risk primlerinin gerilemeye ve kredi derecelendirme kuruluşlarının, Türk ekonomisine yönelik daha olumlu bir yaklaşım sergilemeye başladığını söyledi.

Seçimlerden sonra yeni ekonomi yönetiminin attığı adımların sonuç vermeye başladığının görüldüğünü belirten Allıoğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's’in, Türk bankacılık sistemi için görünümü 'negatif'ten 'durağan'a değiştirmesinin olumlu yansımaları olacaktır. Bunlar Türk ekonomisine ve yeni ekonomi ekibine yönelik güvenin işaretleridir. Yabancı sermayenin bu olumlu gelişmeleri göz önüne alarak, Türk ekonomisine yatırım yapmaya devam edeceğini düşünüyorum.

Yatırımcının önünü açacak adımlar atmak, ortaya çıkması muhtemel sorunlarda çözüm yollarını şimdiden sunmak, yabancı sermaye yatırımın gelmesini teşvik edecektir. Türkiye’ye yabancı sermaye yatırımının artmasıyla, istihdam ve üretim büyüyecektir. Toplumun her kesimi bundan faydalanacaktır.

"Yazılıma odaklanmalı"

Türkiye üretime odaklanmalı, ancak bu üretimi büyük fabrikalar yerine bilişim sektörüne odaklanarak yapmalı. Yazılıma odaklanmalı. Bunları yapmak için gerekli donanıma, yetişmiş beyinlere sahibiz. Yetişmiş insan gücümüze gerekli desteği vererek, bilişim sektöründe önemli başarılara imza atabiliriz. Bunu yapabilecek insan gücüne sahibiz. Önemli olan, bu insan kaynağına iyi eğitim vermek, doğru eğitim vermek ve doğru yönlendirmek.

“TOGG hepimizin gurur duyacağı bir yatırım”

Türkiye’nin yerli ve milli otomobile yatırım yapması, olumlu yansımalara yol açacak önemli bir adımdır. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) hepimizin gurur duyacağı bir yatırım. Dünya ile rekabet edilecek ürünler üretip, bunun da meyvelerini toplamamız gerekiyor.