Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programına Vali Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, şehit aileleri, meclis üyeleri STK temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Yapılan duanın ardından açılan iftar programında bir konuşma yapan Varol, iftarın kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümüne denk geldiğini anımsatarak, "Bizim coğrafyamız tam bir ateş çemberidir. Etrafımızdaki bütün ülkeler bu ateşten etkilenirken ve büyük sıkıntılar çekerken, biz elhamdülillah badirelerin hepsini atlatıyoruz." dedi.

Varol, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya nedeniyle dünyadaki birçok ülkenin buna tahammül edemediğini söyledi.

Türkiye'yi parçalamak için planlar yapıldığını ifade eden Varol, şunları belirtti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde eğer teslim olsaydık bizi bu topraklardan atmak isteyenlerin fiilen kölesi haline gelecektik. Onun ardından çevremizde yaşanan büyük sıkıntılar ve problemler var ama bunların hepsini aşmasını bildik ve bundan sonrada aşarız. Bu topraklar için canını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunda kentte yaşayan herkesin büyük mücadele verdiğini söyledi.

İşgal döneminde çok sayıda Kürt vatandaşın topraklarından edildiğini belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Ağrı'da hepimizin dedeleri il merkezi ve ilçelerde bulundukları yerlerde inisiyatif almış bir güç oluşturmuş ve o güç, o güne kadar Kürtlerle yaşayan, Kürtlerin ekmeğini yiyip de Ruslar geldikten sonra şımaran Ermenilere karşı topyekun bir direnişe başlamışlar. O güne kadar Kürtlerin ekmeğini yiyip Kürtlerle yaşayan Ermeniler, Ruslar burayı işgal ettiği andan itibaren fırsat kollarcasına hemen harekete geçmişler, buradaki aileleri yok etmek istemişler ve 500 bin Kürt'ü yerinden etmişlerdir."

Birlik olunduğu sürece hiçbir gücün milleti yıkamayacağını aktaran Sayan, "Asıl muhacirlik, asıl tehcir, Ermenilerin Kürtlere uyguladığı zulümden sonra olmuştur. Şimdi buradan Adıyaman'a gidin ve orada binlerce Ağrılıyı görürsünüz. Kahta ilçesine gidin neredeyse yarısı Ağrılıdır. 'Niye buraya geldiniz?' diye sorduğunuzda hepsi bir ağızdan, 'Ermeniler bize zulmetti, büyüklerimizin kafasını kesti, büyüklerimizin evini yaktı ve biz kaçtık buralara kadar geldik.' der. "

AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu da AK Parti hükümetleri döneminde kentte önemli yatırımların yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini kaydetti.