Haber Giriş: Kaynak: AA
Ağaçta ayağı ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Özalp ilçesinde, ağaçta ayağı ipe dolanan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Öğretmenevi karşısında bulunan ağacın tepesinde ayağı ipe dolanan kargayı gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları ağacın tepesinde asılı kalan kuşu kurtardı.
Karga, ekiplerce yeniden doğaya salındı.
Son Haberler
- 16:51
- 16:43
- 16:21
- 16:35
- 16:17
Sıradaki Haber
Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz