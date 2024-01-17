Puslu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 17.01.2024 18:38

Ağabeyi ile çanak anten tartışmasında çatıdan düşüp öldü

Samsun'da bir kişi evlerinin çatısında ağabeyi ile çanak anten yüzünden çıkan tartışmada arbede sırasında çatıdan balkona düşerek hayatını kaybetti.

Ağabeyi ile çanak anten tartışmasında çatıdan düşüp öldü

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katısında meydana geldi.

İddiaya göre, Kemal Ç. 3 katlı aile apartmanında çatıya çıkarak ağabeyi Ahmet Ç.'ın televizyon yayınını bozmak amacıyla çanak antene müdahale için çatıya çıktı. Bu sırada kardeşinin peşinden çatıya çıkan Ahmet Ç. olaya müdahale etmek istedi. İki kardeş arasında arbede çıktı. Arbede sırasında çatıdan 3. katın balkonuna kafa üstü düşen Kemal Ç. ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemal Ç.'ın hastaneye götürüldüğünde kalbi durdu. Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen Kemal Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Kemal Ç.'ın daha önce de ağabeyinin televizyonunun çanak antenine zarar verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
İslam dininden etkilenen Fransız kadın, Ordu’da Müslüman oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:17
Psikoloji arenasında teknoloji şöleni TEKNOFEST’te
19:09
Numan Kurtulmuş'tan Gezeravcı'ya tebrik mesajı
18:57
YÖK Başkanı Özvar: Büyük bir gururu milletçe yaşamaya hazırlanıyoruz
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakal ve Destici'yi kabul etti
18:12
Akşener'den CHP'ye eleştiri: DEM Parti ile açık şekilde el sıkışın
17:35
Uzaya giden ilk Türk astronot kimdir? Cevabı biliyorsan hemen mobil yarışma TRT Bil Bakalım’ı indir!
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
FOTO FOKUS
Akşener'den CHP'ye eleştiri: DEM Parti ile açık şekilde el sıkışın
Akşener'den CHP'ye eleştiri: DEM Parti ile açık şekilde el sıkışın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ