Ağabeyi ile çanak anten tartışmasında çatıdan düşüp öldü

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katısında meydana geldi.



İddiaya göre, Kemal Ç. 3 katlı aile apartmanında çatıya çıkarak ağabeyi Ahmet Ç.'ın televizyon yayınını bozmak amacıyla çanak antene müdahale için çatıya çıktı. Bu sırada kardeşinin peşinden çatıya çıkan Ahmet Ç. olaya müdahale etmek istedi. İki kardeş arasında arbede çıktı. Arbede sırasında çatıdan 3. katın balkonuna kafa üstü düşen Kemal Ç. ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemal Ç.'ın hastaneye götürüldüğünde kalbi durdu. Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen Kemal Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Kemal Ç.'ın daha önce de ağabeyinin televizyonunun çanak antenine zarar verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.