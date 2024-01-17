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Güncel
İHA 17.01.2024 18:26

İslam dininden etkilenen Fransız kadın, Ordu’da Müslüman oldu

Fransa’da yaşayan Camılle Jung, kocasının memleketi olan Ordu’nun Fatsa ilçesinde Müslüman oldu.

İslam dininden etkilenen Fransız kadın, Ordu’da Müslüman oldu

Fatsa ilçesinin Küçükkoç Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mücahit Kurtul, Fransa’da tanıştığı Camılle Jung ile evlendi. Sonrasında İslam dininden etkilenerek Müslüman olmak için Fatsa İlçe Müftülüğü'ne başvuran Fransız vatandaşı Camılle Jung, Fatsa İlçe Müftülüğü'nde yapılan ‘ihtida merasimi’ ile Müslüman oldu.

İsmini Lale olarak değiştiren kadın için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Fatsa İlçe Müftüsü Aziz Bul, kendisine İslam dininin temel esaslarına dair bilgiler vererek tebrik etti. Merasim sonunda İlçe Müftüsü Aziz Bul kendisine ‘İhtida Belgesi’ ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti. 

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