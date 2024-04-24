Afyonkarahisar'da yol verme kavgası: 1'i çocuk 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinin Gazlıgöl beldesinde 3 aracın sürücüleri M.Ö., O.E. ve M.K., yol verme konusu yüzünden kavga etti.

Kavganın ardından bölgeden ayrılan şahıslardan M.Ö. ile O.E. başka bir noktada tekrar karşılaştı. M.Ö. yanındaki tabancayla O.E.'yi omuz, ayak ve karın bölgesinden vurdu.

Bu sırada yerden seken kurşun, annesiyle yürüyüş yapan A.G.B.’nin de kasığına isabet etti.

Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan O.E., A.G.B. ve M.Ö. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Darbedilen M.Ö. hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.