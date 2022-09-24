Kent merkezi Selçuklu Mahallesi'ndeki yaya geçidinde yapılan uygulamaya Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’da katıldı.

Kırmızı düdük dağıtılan ilkokul öğrencilerinin ellerindeki pankartlarla yolun karşısına geçti. Yiğitbaşı ile öğrenciler, emniyet ve jandarma ekiplerince önlem alınan trafikte duran araç sürücülerine bilgilendirme de bulundu, broşür dağıttı.

Öğrencilerin yaya kurallarını bildiğini aktaran Vali Yiğitbaşı, “Bütün yaya kurallarını biliyorlar, çok iyi öğrenmişler. Ama bu konuyu yetişkinlerimiz ve sürücülerimizin de öğrenmesi gerekiyor. Yayaların bilinçli olduğu kadar onların da bilinçli olması gerekiyor” dedi.